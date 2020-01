Fedele: “Mertens e Callejon, altro che rinnovo, se ne devono andare. Il Napoli viene prima di tutto”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’agente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni de Il bello del calcio, in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ancelotti a Napoli è stato una sciagura, lui in tutte le sue avventure passate ha vinto perchè non era lui a decidere i giocatori. Se li avesse scelti sempre lui non avrebbe vinto nulla. Ancelotti ha fatto perdere al Napoli un sacco di soldi, ha deprezzato i giocatori in maniera clamorosa. L’esempio più chiaro è Fabian Ruiz. Ma chi lo vuole Fabian Ruiz? Se offrono 50 milioni per lui, devono impacchettarlo, mettergli un bel fiocco rosso e portarglielo. Koulibaly e Manolas insieme hanno giocato in maniera penosa, per colpa del modulo di Ancelotti, ora il presidente se le sogna le offerte da 100 milioni”.

“Leggo sui social che Callejon e Mertens forse rinnovano. Mertens e Callejon si sono ammutinati? E allora se ne devono andare. Perchè io società impongo delle regole a casa mia, se non ti stanno bene te ne vai. La società Napoli viene prima di tutto“.

