Notizie Napoli, le parole di Di Canio sulla difesa degli azzurri

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex calciatore e oggi opinionista, Paolo Di Canio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Se il Napoli lo metto tra le grandi? Adesso non possiamo considerarlo come una grande. Il club è grandissimo, la tifoseria spettacolare, ma come sta giocando? Peggio della Spal difensivamente parlando”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI