Napoli-Perugia, gli azzurri in ritiro da stasera: esordio in azzurro di Demme

Domani, martedì 14 gennaio, alle ore 15 al San Paolo scenderanno in campo gli azzurri per la Coppa Italia: gli ottavi contro il Perugia hanno una grossa importanza. La manifestazione tricolore è l’unico torneo in cui gli azzurri possono correre per vincere.

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che per mantenere alta la concentrazione del gruppo, Gattuso ha deciso che sarà ritiro anche questa sera. Sarà un’ccasione anche per riflettere sugli errori commessi nelle ultime gare.

Sarà una gara importante quella di domani pomeriggio perchè vedrà in campo anche il nuovo acquisto del Napoli, Diego Demme: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che l’ex capitano del Lipsia potrebbe essere titolare contro il Perugia.