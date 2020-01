Demiral, confermata la lesione del crociato al ginocchio sinistro

Demiral lesione del crociato

Come riportato direttamente dal sito ufficiale della Juventus, dopo gli esami al JMedical dovuti alla brutta caduta di Merih Demiral nella partita Roma-Juventus in cui il turco aveva riportato una distorsione al ginocchio, le notizie di stamattina non sono le migliori.

Lesione del legamento

Il ragazzo ha infatti riportato la distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale.

La Juventus rende noto che sarà necessario intervenire chirurgicamente nei giorni a venire.

Per il turco sarà previsto dunque un lunghissimo stop.

