36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nuova tentazione in casa Napoli: ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Il quotidiano fa sapere che gli azzurri hanno puntato Jan Vertonghen: il giocatore è in scadenza a giugno col Tottenham. Ci sono stati diversi colloqui tra il Napoli e l’entourage del difensore centrale: “Se il belga dovesse aver voglia di andar via dalla Premier, per cominciare ad allestire il proprio futuro, il Napoli sarebbe pronto ad accelerare” conclude il giornale.