CdS – Politano, il Napoli avanza la proposta: la risposta di Marotta

Nei radar del Napoli continua ad esserci Matteo Politano: il club partenopeo ha fatto la sua offerta, a Marotta ora tocca rispondere. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive:

“La sua posizione all’Inter è assai marginale e il Milan gli ha offerto una possibilità, ma subito. Ci vorrebbero un sacco di soldi, che in genere si faticano a dispensare: il Napoli ne ha investito trentadue, ha avanzato la propria proposta, prestito oneroso (ma non troppo). E ha lasciato che poi Marotta desse una risposta, per ora interlocutoria”.