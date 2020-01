Alvino difende Lozano: “Chi lo definisce un bidone non capisce nulla di calcio o è di parte!”

Notizie Napoli, Carlo Alvino e il commento su Hirving Lozano

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento di Hirving Lozano. Ecco quanto evidenziato:

“Chi definisce Lozano un bidone o non capisce di calcio o è di parte. Lozano deve avere una chance, in un momento di serenità maggiore. Contro il Perugia potrebbe essere l’occasione giusta. In 3-4 minuti è impossibile cambiare il volto della partita. Hirving sta vivendo delle grosse difficoltà di ambientamento perché si è trovato nella stagione più complicata del Napoli”.

