Totale emergenza difesa per il Napoli, Mario Rui squalificato per la Fiorentina

Mario Rui squalificato per la Fiorentina

L’ammonizione di Mario Rui avvenuta nel finale di Lazio-Napoli costerà molto cara al portoghese che sarà costretto a saltare Napoli-Fiorentina per squalifica, lasciando il tecnico Gattuso ancora più in difficoltà viste già le tante assenze a cui far fronte.

Problema difesa

Contro la Fiorentina, per il match di Serie A, oltre le assenze di Koulibaly, Maksimovic, Malcuit e Ghoulam fermi in infermeria ci sarà anche quella di Mario Rui.

Gattuso dovrà quindi ancora una volta adattare i propri calciatori in diverse zone del campo e probabilmente rivedremo Luperto nella sua posizione abituale.

