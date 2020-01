Tonelli in uscita: Sampdoria, Lecce e Spal lo vogliono. Il Napoli non vuole cederlo a zero!

Calciomercato Napoli, tre squadre di Serie A vogliono Tonelli

MERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli è in continua evoluzione, con il d.s Giuntoli occupato anche a cedere i calciatori in esubero. Tra i giocatori in uscita c’è anche Lorenzo Tonelli.

Il difensore, riporta il Corriere dello Sport, è conteso da tre società di Serie A: Sampdoria, Lecce e Spal. I blucerchiati sembravano ad un passo dal suo acquisto, invece non è stato raggiunto l’accordo con il Napoli, che non vuole liberarlo a zero. Spal e Lecce adesso stanno provando ad inserirsi, bruciando la concorrenza.

La certezza è che Tonelli lascerà il Napoli in questa finestra di mercato, ma il club del presidente De Laurentiis non intende liberarlo gratis.

