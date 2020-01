SSC Napoli, il commento: “Servirebbe un libro di stregoneria! La Lazio barcollava, il goal una coltellata”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Anche il Napoli commenta la sconfitta all’Olimpico. Nel racconto della partita sul sito ufficiale, c’è tanto spazio per la sfortuna che ha caratterizzato gli ultimi minuti dell’incontro:

Il Napoli perde all’Olimpico una partita che per raccontarla occorrerebbe attingere a un libro di stregoneria. Sul cielo di Roma più che la Luna piena c’è la Luna nera, con annesso corredo di nuvole nefaste e venti di tregenda. Gli azzurri poco dopo l’ora di gioco arrivano a un centimetro dal gol con un clamoroso palo interno di Zielinski con la palla che balla beffarda davanti alla porta senza il tap in decisivo.

Dopo 10 minuti è Insigne che penetra in area e scarica di destro in diagonale: Strakosha salva con tutti i suoi 2 metri stesi a terra più le falangi. Con la Lazio che barcolla e si tiene stretta il punto, a meno di 10 minuti dal 90esimo, Immobile ruba un pallone fatale a Ospina e lo gira in porta. Più che un gol è una coltellata. Se volete una fotografia della stagione azzurra fate una istantanea a questa gara. Errori, rimpianti e dea senza benda che ci guarda dritta negli occhi come un incantesimo infinito.

Resta una prestazione di ottimo livello contro la squadra più in forma del momento. Il resto è amarezza e delusione, con l’unica certezza del carattere e della personalità da cui ripartire…