Repubblica, Azzi: “Con Callejon il Napoli gioca in 10. Lozano emarginato dai senatori per un solo motivo”

Callejo discutibile, Lozano emarginato

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica ha commentato così la prestazione di Callejon e la situazione Lozano attraverso una risposta ad un tifoso del Napoli su Twitter. Ecco il pensiero del nostro collega:

“Perché non parliamo invece di Callejon? Ti piace giocare in 10 per tutta la gara? Lozano è stato emarginato completamente dai compagni, solo perché è arrivato con uno stipendio da top e avrebbe potuto togliere il posto a uno dei senatori. Ma queste cose in tv non le dicono, vero?”.