Lorenzo Insigne migliore in campo in Lazio-Napoli: “Volenteroso e concreto”

Insigne il migliore in campo in Lazio-Napoli

Nonostante la sconfitta contro la Lazio e il non aver trovato la via della rete per la maggior parte dei quotidiani sportivi Lorenzo Insigne è stato ieri il migliore in campo.

Insigne il migliore

Tanti i commenti sul suo conto nelle ultime settimane, ancora di più le critiche che raccontavano di un Lorenzo spento e poco grintoso.

La Gazzetta dello Sport incorona il nativo di Frattamaggiore come il migliore dei suoi, commentando: “Stavolta è volenteroso ed è pure concreto. Strakosha deve superarsi almeno due volte per evitare la gioia del gol“.

Di seguito il parere degli altri quotidiani:

CORRIERE DELLA SERA: 6.5

REPUBBLICA: 7

