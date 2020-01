Fiorentina, quattro diffidati che potrebbero saltare il Napoli

Quattro diffidati per la Fiorentina

Il Napoli affronterà nella prossima partita di campionato la Fiorentina, in un match non semplice e che vedrà gli azzurri andare a mille per poter uscire da questo momento non positivo.

Quattro diffidati

Tra le fila viola ci sarebbero quattro diffidati che in caso di ammonizione salterebbero la partita contro il Napoli.

Dalbert, Lirola, Milenkovic e Caceres sono i nomi e tutti dovrebbero partire dal primo minuto nella partita pomeridiana.

