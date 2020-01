Infortunio per Demiral nel corso del match tra Roma e Juventus

Tegola per la Juventus di Maurizio Sarri. Nel corso della sfida contro la Roma, al minuto 17′ per la precisione, il difensore turco della Juventus, Merih Demiral, in seguito ad uno scontro di gioco con Smalling è costretto ad uscire dal campo toccandosi il ginocchio, sembrava essere parecchio dolorante.