Chiariello: “Le speranze di superare il turno col Barcellona sono al minimo, anche il quinto posto il Napoli se lo può sognare”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Umberto Chiariello, durante la trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul momento del Napoli, :

“Persino il tanto bistrattato Milan, che ha dovuto ricorrere al dogma Zlatan Ibrahimovic, ci è davanti. Le speranze di superare il turno in Champions League col Barcellona, per il Napoli, sono ridotte al lumicino: il Napoli non può pensare di vincere la coppa, la partecipazione all’Europa che conta non potrà passare per la sfida con i catalani.

Il Napoli anche il quinto posto se lo può sognare: gli servirebbe una media scudetto, oltre 40 punti, per avere la matematica qualificazione in Europa League”.