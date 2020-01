CdS – Se AdL avesse ascoltato Ancelotti oggi il Napoli non sarebbe dov’è

Callejon e Mertens i problemi del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione attuale del Napoli, legata, secondo il quotidiano, ai mancati saluti di Callejon e Mertens. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejon e Mertens sono stati invitati da De Laurentiis ad andare “a fare le marchette in Cina”. Ora Callejon è vapore, di nuovo ieri, mentre Mertens è in Belgio non si sa bene a far che. Se De Laurentiis avesse seguito in estate le indicazioni di Ancelotti su loro due come Marotta quelle di Conte all’Inter su Icardi e Nainggolan, il Napoli non sarebbe dov’è”.