CdS – Demme e Lobotka disponibili per la gara contro il Perugia: possibilità per Gattuso per testare le loro qualità

Demme e Lobotka disponibili per Napoli Perugia

Diego Demme è stato ufficializzato ieri come nuovo calciatore del Napoli. Il tedesco ex Lipsia oggi è stato per la prima volta a Castel Volturno. Ha visitato la struttura ed è pronto per essere a disposizione di Rino Gattuso, anche per la gara contro il Perugia. Così come lo sarà Stanislav Lobotka. L’ufficialità dell’acquisto dello slovacco dovrebbe arrivare tra oggi e domani e col Perugia potrebbe essere un test interessante per Gattuso per provare entrambi i calciatori in vista della prossima gara contro la Fiorentina. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.