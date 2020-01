Barcellona, Valverde vicino all’esonero: c’è Xavi al suo posto

Xavi prossimo allenatore del Barcellona

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella giornata di ieri tanto aveva fatto discutere la situazione in casa Barcellona. I blaugrana eliminati dalla Supercoppa spagnola avrebbero avviato i contatti con Xavi, allenatore del Al-Sadd che proprio ieri ha ottenuto una vittoria in semifinale di coppa per 4-1.

Xavi il sostituto di Valverde

L’ex centrocampista della nazionale spagnola avrebbe trattato nella giornata di ieri con il suo ex amico Abidal e sarebbe prontissimo per sedere sulla panchina della sua squadra di sempre.

C’è però da valutare la fine della coppa, la finale infatti si giocherà il 17 gennaio e probabilmente solo dopo potrebbe accadere qualcosa in merito al cambio di panchina.

Intanto il Napoli attende, curioso di sapere chi siederà sulla panchina dei campioni di Spagna il 25 febbraio al San Paolo.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI