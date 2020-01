Sarri: “Mi criticavano per i pochi cambi di formazione, oggi mi chiedono di fare meno rotazioni”

Sarri ha parlato in conferenza prima del match contro la Roma

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa per la partita di domani tra Roma e Juventus. Il tecnico ex Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Domani sarà un match difficile, sarà sicuramente una partita diversa da quella vinta in casa con il Cagliari, in questa fase di campionato bisogna trovare il ritmo giusto. Rotazioni? Mi avete sempre etichettato come uno che non cambiava mai e oggi mi chiedete di ruotare meno. Al Napoli confidavo in un numero contato di giocatori, qui la differenza è che c’è ci sono le condizioni per poter cambiare gli uomini in campo”.