Gattuso ha subito pensato ad Ospina nel post partita

Il Napoli è uscito sconfitto per 1-0 dall’Olimpico di Roma in un Lazio-Napoli amaro non solo per il risultato ma anche per come questo è maturato.

Sul finale del secondo tempo infatti Ospina si è fatto scippare palla da Immobile regalando sostanzialmente i tre punti ai biancocelesti.

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso al termine della gara è subito andato a rincuorare il portiere colombiano per l’errore commesso.