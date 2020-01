Ospina: “Ringrazio Gattuso, ma ogni professionista deve affrontare i propri errori. Usciremo a testa alta da questa situazione”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Lazio e Napoli, David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come prima cosa vorrei sottolineare l’ottimo lavoro della squadra, stiamo lavorando bene ma stiamo subendo molto la sfortuna. Stasera abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti ed abbiamo perso anche per colpa mia. Ovviamente non avrei voluto sbagliare su Immobile. Ringrazio il mister per la fiducia, ma ogni professionista deve affrontare i propri errori. Oggi l’errore è toccato a me e mi dispiace. Dobbiamo continuare con il lavoro, questo risultato ci fa molto male, visto che stiamo lavorando molto. Come usciremo da questa situazione? Dobbiamo mantenere la testa alta. La qualità e il talento non ci manca, nelle prossime partite ritroveremo il cammino giusto”.

