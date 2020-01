Napoli-Fiorentina, settore ospiti in vendita da lunedì

Data e costi settore ospiti Napoli Fiorentina

La prossima settimana comincerà il girone di ritorno e il Napoli ospiterà al San Paolo la Fiorentina di Iachini nell’anticipo di sabato 18 alle ore 20:45. Da lunedì saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti riservato ai tifosi viola.

NAPOLI FIORENTINA SETTORE OSPITI

Prezzo Tagliando € 39,00 + 1,00 diritti di prevenditaModalità di vendita: Circuito TicketOne – rete ospitiInizio

Vendite: Lunedì 13.01.2020 ore 12.00

Chiusura Vendite: Venerdì 17.01.2020 ore 19.00

Capienza Settore: posti 2.482 denominato “Settore Ospiti Superiore”Ingresso: Gate 26.

I residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare SOLO il settore ospiti. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento.Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.