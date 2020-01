LIVE – Napoli-Juventus 0-1 (14′ Ranocchia): iniziato il secondo tempo

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

46′ – Iniziato il secondo tempo. Due cambi per il Napoli: fuori Vrakas e Zanoli, dentro Vrikkis e D’Onofrio.

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Punizione battuta da Anzolin per Moreno che si inserisce con nessun difensore del Napoli che lo segue. L’attaccante della Juventus tutto solo invece di provare il tiro al volo, crossa al centro per Da Graca che clamorosamente a due passi dalla linea di porta non riesce a spingere la palla in rete e il Napoli si salva.

43′ – Ahamada crossa dalla destra sul secondo palo per l’inserimento di Ranocchia che viene anticipato all’ultimo instante da Idasiak.

37′ – Ci prova Palmieri da fuori area, il suo destro viene deviato e diventa facile per Israel.

36′ – Punizione battuta da Ranocchia che tocca per Anzolin. Il sinistro del terzino della Juventus è ben angolato ma Idasiak ci arriva e mette in calcio d’angolo. Dal corner la difesa del Napoli allontana ma sulla respinta arriva ancora Anzolin che da fuori area riprova con il mancino ma Idasiak è bravo a intercettare la palla.

34′ – Clamorosa occasione per la Juventus! Leone dal limite dell’area salta due calciatori azzurri ed entra in area di rigore, tiro con il destro a botta sicura che però si infrange sulla traversa, con Idasiak battuto.

30′ – Vrakas ruba palla a metà campo, arriva al limite dell’area e da un’ottima posizione invece di provare il tiro in porta serve Palmieri in area sbagliando la misura del passaggio. Era un’ottima occasione per il Napoli.

28′ – Richiami di Baronio a Vrakas. L’allenatore azzurro chiede maggiore attenzione al trequartista greco.

27′ – Conclusione dalla distanza di Anzolin con il sinistro, palla rasoterra che Idasiak blocca senza troppi problemi.

25′ – Sgarbi ruba palla nell’area della Juventus a Dragusin, l’attaccante del Napoli prova a servire Palmieri ma sbaglia il passaggio e regala la palla alla difesa della Juventus.

22′ – Contropiede della Juventus con Moreno che serve in profondità Da Graca alle spalle di Manzi, il tiro con il mancino dell’attaccante bianconero viene respinto da Tsngoui che salsa il Napoli.

21′ – Conclusione di Palmieri dai 20 metri in zona centrale, tiro bloccato senza troppi problemi da Israel.

19′ – Buona occasione per il Napoli: Sgarbi riceve palla da Vrakas e avanza sulla sinistra allargando dall’altro lato per Labriola, cross al centro per Palmieri solo sul secondo palo che prova il tiro al volo di testa ma schiaccia la palla per terra, facile per il portiere. Il guardalinee aveva comunque fischiato il fuorigioco all’attaccante del Napoli.

14′ – Gol della Juventus! Dalla sinistra Da Graca salta l’uomo e crossa al centro per Ranocchia che di destro batte Idasiak.

8′ – Calcio d’angolo di Vrakas sul secondo palo per Palmieri che è solo, ma viene anticipato da Israel. Sul proseguo dell’azione incursione dalla sinistra di Zedadka e cross basso ma libera la difesa della Juventus in evidente affanno.

3′ – Calcio di punizione da 25 metri battuto da Vrakas, ben indirizzato in porta. Il portiere della Juventus riesce a toccarlo e la devia sulla traversa.

1′ – Iniziata la partita

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-1-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi, Tsoungui; Labriola, Virgilio, Zedadka; Vrakas; Sgarbi, Palmieri. All. Baronio.

JUVENTUS (4-3-3): Israel Wibmer; Bandeira, Vlasenko, Dragusin, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Moreno; Tongya, Da Graca. All. Zauli.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, 14esima giornata di campionato primavera. La squadra di mister Baronio è ultima in classifica, con soli 9 punti.Ben diversa è la situazione per la Juventus che con 21 punti è al sesto posto in classifica, in zona playoff.

