Lazio-Napoli 1-0 (82′ Immobile): errore pazzesco di Ospina, suicidio Napoli: alla Lazio i tre punti

Lazio-Napoli LIVE

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli. Un’impresa, quella a cui è chiamato il Napoli: battere i Supercampioni d’Italia, reduci da nove vittorie di fila in campionato. Dal 25 ottobre i biancocelesti hanno raccolto 27 punti su 27, il Napoli appena 8. Intanto, ufficializzato Demme, Lobotka ha svolto le visite mediche. Aiuteranno, dalla prossima, Gattuso. Per ora, invece, le assenze la fanno da padrone. Queste le formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3) – Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

GLI AGGIORNAMENTI

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI