L’ex allenatore di Lobotka: “È perfetto per il 4-3-3! Con la filosofia del Napoli può esplodere”

L’ex allenatore di Lobotka ha parlato dello slovacco e del suo trasferimento al Napoli

I colleghi di Tuttomercatoweb hanno intervistato in esclusiva il primo tecnico di Lobotka al Celta Vigo, l’allenatore Juan Carlos Unzuè che ha commentato il trasferimento dello slovacco al Napoli:

“Lobotka è un bravissimo ragazzo, ho tanti ricordi con lui al Celta Vigo, lo considero uno che lavora sodo e della quale ci si può fidare. Dall’esordio nel nostro campionato ne ha fatta tantissima di strada”.

“È un centrocampista molto dinamico, tanta qualità nella costruzione del gioco e nella qualità dei passaggi. Ha ancora tantissimi ampi di miglioramento, soprattutto sul posizionamento difensivo. Ruolo ideale? Nel 4-3-3 calza a pennello, perfetto in mezzo al campo per dar via al gioco. Credo che nel Napoli possa inserirsi alla grande, soprattutto se la squadra azzurra continuerà l’idea di gioco che ha avuto prima con Sarri e poi con Ancelotti”.