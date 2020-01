L’ex allenatore di Demme: “Perfetto per il calcio verticale, può giocare in più ruoli”

Curiosità e notizie su Diego Demme riportate dal suo ex allenatore

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show in diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Ralf Rangnick, ex allenatore e direttore sportivo del Lipsia. Quest’ultimo ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito al nuovo acquisto del Napoli:

“Demme arrivò dal Padeborn e da quel giorno è sempre stato considerato un titolare e soprattutto un elemento fondamentale per la nostra squadra. In una squadra che propone un calcio verticale, come ad esempio il Liverpool, lui è il perfetto numero 6 o numero 8. Può giocare sia come regista difensivo che come mezzala, riesce in tutti i casi a coprire tanto spazio. L’indole di Diego è di giocare in una squadra che ama giocare in transizione, non è adattissimo a club che puntano al 70% di possesso palla. Ha sempre tenuto grandi ritmi e offerto ottime prestazioni, fatta eccezione per lo scorso anno a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per sei settimane”.

“Negli ultimi anni è stato sempre tra i migliori centrocampisti del Lipsia, uno dei calciatori più amati dalla tifoseria anche per la sua leadership in campo e fuori. Rimpiazzarlo sarà un problema vero! Come sapete suo padre è un gran tifoso del Napoli e il nome Diego non è casuale, è in onore di Maradona”.

“Effettivamente il Lipsia ha perso un giocatore chiave a questo punto della stagione, anche in proiezione di vittoria del titolo. Ovviamente ci sono atri calciatori di grande livello, siccome il contratto di Diego sarebbe scaduto nel 2021, tutte le parti erano propense a chiudere questa trattativa, esaudendo tra l’altro il desiderio del ragazzo di giocare nel Napoli”.