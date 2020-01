Lazio-Napoli, grosso problema per Inzaghi: Correa nemmeno in panchina

Correa indisponibile per Lazio-Napoli

6 reti e 3 assist in 17 presenze di Serie A. Joaquin Correa non prenderà parte alla gara tra Lazio e Napoli a causa dell’infortunio che non gli ha permesso di allenarsi bene in settimana. Dopo vari allenamenti differenziati, l’argentino ha provato ad andare almeno in panchina per la gara contro gli azzurri di quest’oggi. Invece, a pochi minuti dall’inizio del match, è giunta la notizia che l’attaccante della Lazio non riuscirà nemmeno ad essere a disposizione di Simone Inzaghi.