Lazio-Napoli, Gattuso rincuora Ospina a fine partita per l’errore che ha deciso la gara

Gattuso rincuora Ospina a fine gara

La gara tra Lazio e Napoli è stata decisiva dall’errore clamoroso di David Ospina che ha regalato la palla a Ciro Immobile in area di rigore. L’attaccante di Torre Annunziata non si è fatto pregare e ha insaccato l’1-0 che è valso la vittoria per i biancocelesti. Una sconfitta immeritata per gli azzurri, complice, dunque, il disastro del portiere colombiano che al termine della gara è stato rincuorato da Gennaro Gattuso. Anche Fabián Ruiz subito dopo la rete subita è corso ad incoraggiare Ospina, nonostante il grave errore.