Inzaghi in conferenza: “Felice del record di vittorie, ottenuto contro una squadra non facile. Possiamo toglierci belle soddisfazioni”

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Lazio e Napoli, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il record di vittorie fa piacere, abbiamo vinto una partita contro una squadra non semplice. Sono una grande squadra che può fare male tra le linee. In questo girone d’andata la difesa ha fatto molto bene, non è solo merito dei difensori ma del lavoro di tutta la squadra. Abbiamo fatto molto bene anche contro squadre che segnano molto. Luis Alberto come Mancini? Mancini ha scritto la storia del calcio italiano, Luis Alberto per il momento sta facendo la storia della Lazio, ma può ancora migliorare. Correa avrebbe voluto giocare, ma aveva un problema al polpaccio, non volevo correre rischi e l’ho lasciato fuori. Questo gruppo può togliersi delle belle soddisfazioni“.

