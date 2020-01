Inzaghi: “Faccio i complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto. Il Napoli sta avendo dei problemi ma resta comunque una grande squadra!”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Lazio-Napoli, terminata 1-0 all’Olimpico:

“I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo il Napoli meglio di noi. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire perchè il Napoli è una grande squadra, 91 punti due anni fa e 79 l’anno scorso non sono un caso, ma ci abbiamo creduto e adesso ci godiamo questo successo, però dobbiamo continuare e non guardarci indietro. Domani penseremo già alla prossima partita di coppa, ma voglio comunque che i ragazzi si rendano conto che hanno fatto qualcosa di straordinario.

La Lazio è una squadra che ci crede sempre, abbiamo calciatori che in ogni momento possono decidere la partita, ma soprattutto quello che mi sta piacendo è la consapevolezza e la lucidità che i ragazzi mantengono, perchè in determinate partite può essere semplice, ma oggi li avevo messi in guardia che avremmo sofferto così come si soffre nei big match con le grandi squadre.

Il nostro momento è scattato già da come abbiamo lavorato quest’estate, perchè abbiamo fatto un ritiro strepitoso, sul campo ci siamo sempre stati e i ragazzi ci hanno creduto, probabilmente hanno capito che il mister era sempre tranquillo, ho predicato calma e ho detto di continuare a credere in quello che facciamo perchè i risultati sarebbero arrivati. Ho visto che la squadra ha lavorato nel migliore dei modi.

Il Napoli ha perso qualche punto, ha avuto dei problemi ma è una grande squadra, altrimenti l’anno scorso non avrebbe conteso il titolo con la Juventus fino alla fine.

Cosa ci manca per essere da scudetto? Poco, quel pizzico che ci è mancato negli anni scorsi. Dobbiamo essere bravi e io devo coinvolgere tutti sapendo che ho bisogno dell’intera rosa, stasera infatti l’assenza di Correa ci ha tolto quegli spunti che nel secondo tempo ci avrebbero permesso di fare ancora meglio“