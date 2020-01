Immobile: “Complimenti al Napoli, ma queste vittorie non sono solo fortuna. Ci crediamo fino alla fine”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Lazio e Napoli, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questa vittoria rappresenta tanto, soprattutto per come è arrivata. Complimenti al Napoli per la partita, forse il pareggio era il risultato più giusto. Vincere alla fine non è fortuna, noi non molliamo mai e ce lo meritiamo. Restiamo sempre in partita con la testa, fino all’ultimo, questo pubblico stasera meritava un’altra vittoria. Scudetto? L’obiettivo è crescere sempre di più, dobbiamo restare con i piedi per terra senza montarci la testa. Con il mister stiamo facendo un percorso da tanti anni ormai e dobbiamo sempre migliorare. Gol o autogol? La palla era quasi in porta, ero sicuro che la Lega me lo avrebbe dato. Quelli che fanno il fantacalcio sennò si arrabbiano. Il mio obiettivo? Migliorare sempre, Luis Alberto, Caicedo e Milinkovic giocano per me e mi aiutano sempre, stiamo facendo bene”.

