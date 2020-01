Gaetano cambia agente: possibile partenza a gennaio per il classe 2000!

Gaetano verso l’addio, il giocatore cambia agente

Gianluca Gaetano non ha trovato spazio da quando è passato in prima squadra, il giovane calciatore azzurro potrebbe lasciare il Napoli in prestito a gennaio. Notizia importante è il cambio di agente per il classe 2000, il suo vecchio procuratore Giulio Dini ha infatti comunicato la separazione con Gaetano:

“Comunico di aver interrotto il mio rapporto professionale col calciatore Gianluca Gaetano, che ringrazio per il bel percorso fatto insieme. Auguro di cuore a Gianluca di riuscire portare il suo grande talento ai livelli che merita”.