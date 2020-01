FOTO – Lobotka è arrivato a Napoli dopo le visite mediche

Lobotka è arrivato a Napoli

Stanislav Lobotka è quasi ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore ha svolto le visite mediche a Villa Stuart questa mattina, per poi mettersi in viaggio col treno verso la città partenopea. Alle 17:25 l’ormai ex centrocampista del Celta Vigo è arrivato a Napoli. Ad aspettarlo, anche Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, i due agenti dello slovacco. I tifosi azzurri lo attendevano e potrebbero vederlo in opera già contro il Perugia in Coppa Italia.

Ecco le foto postate dai colleghi di GianlucaDiMarzio.com: