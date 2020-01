53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Diego Demme è ufficialmente un calciatore del Napoli. L’ha annunciato De Laurentiis sui suoi profili social, immediatamente dopo il club ha fatto lo stesso. Ora saluta, tramite Instagram, il Lipsia, prima di iniziare il suo viaggio al Napoli:

“6 anni con momenti indimenticabili, dalla terza serie agli ottavi di Champions. Voglio ringraziarvi per il vostro sostegno, sarete sempre parte di me. Ora il viaggio, per me, continua… grazie di tutto. Il vostro Diego”.

Il post: