Alvino ha riportato alcune novità per Lazio Napoli

Carlo Alvino, noto giornalista di TV Luna, ha postato sul suo account Twitter alcune notizie in merito alla partita di questa sera che vedrà protagoniste Lazio e Napoli:

“Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta”.

ECCO IL TWEET: