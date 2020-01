63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino ha commentato su Twitter la prestazione del Napoli:

“La sconfitta non può far passare sotto silenzio la prestazione. Secondo tempo di assoluto dominio contro la squadra di serie A più in forma del momento.

Non può andare sempre così. Il girone di ritorno ci darà quello che meritiamo. Non si molla. Mai! #ForzaNapoliSempre“