Altro palo del Napoli contro la Lazio

Il Napoli continua ad essere sfortunato in questa stagione. Gli azzurri hanno colpito il 14o palo della stagione contro la Lazio. È toccato a Zielinski questa volta. Il polacco ne ha colpiti già 2 in questa stagione, così come Insigne. Di più soltanto Milik, 3, e Mertens, 4. 1 palo a testa anche per Callejon, Ruiz e Manolas. Una statistica che ha dell’incredibile.