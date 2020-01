SSC Napoli, la radio ufficiale: “Probabile che Demme e Lobotka saranno presenti all’Olimpico”

Demme e Lobotka probabilmente saranno all’Olimpico

Durante la trasmissione radifonica “Radio Goal“, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino. Queste le sue parole in merito al possibile acquisto di Lobotka:

Demme e Lobotka in Tribuna

“Molto probabile che sia Lobotka sia su Demme saranno in Tribuna all’Olimpico per Lazio-Napoli. Entrambi sono desiderosi di vedere come gioca la loro nuova squadra“.

