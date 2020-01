Sky – Trattativa bloccata tra Tonelli e la Sampdoria: il Napoli chiede una retribuzione

Trattativa bloccata tra Tonelli e la Sampdoria

Nella giornata di ieri sembrava essere tutto definito per il ritorno di Lorenzo Tonelli in maglia blucerchiata. Adesso però la trattativa sembra essersi bloccata come riportano i colleghi di Sky Sport.

Trattativa bloccata

Tra gli azzurri e la Sampdoria mancherebbe ancora l’accordo, in quanto la società partenopea non vorrebbe cedere il difensore in prestito secco ma ricevere almeno un indennizzo.

Ranieri che sperava di avere il difensore già disponibile per la gara col Brescia dovrà ancora attendere.

