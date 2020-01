Sabatini: “Il mercato del Napoli credo che voglia nascondere lo scontro legale tra presidente e la squadra”

Sabatini commenta il mercato del Napoli

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito ai nuovi innesti da parte del Napoli commentandoli in modo negativo. Queste le sue parole:

Mercato confusionario

“Credo che il mercato del Napoli sia un po’ così. Non capisco l’idea di prendere Lobotka e Demme insieme, hanno le stesse caratteristiche e probabilmente sarebbe bastato uno dei due.

Penso che si voglia far passare in secondo piano lo scontro legale tra presidente e squadra. Se si continua così il mercato non sistema nulla“.

