Inzaghi: “Il Napoli è una squadra molto forte, dovremo fare una partita attenta. Abbiamo tante assenze”

Simone Inzaghi in conferenza

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel prepartita di Lazio-Napoli. Queste le parole del tecnico che vuole allungare la striscia di vittorie della propria squadra:

Emozione a mille

“Dobbiamo restare con i piedi per terra nonostante la situazione che stiamo vivendo. Inutile pensare a quello che accadrà fra 3 mesi o fra 10 mesi. Dobbiamo pensare alla partita di domani, al Napoli“.

Il Napoli una squadra ferita

“Gli azzurri sono una squadra molto forte, che negli ultimi anni ha fatto 91 e 79 punti. Sono feriti e bisognosi di punti. Sarà una partita molto scomoda. Gattuso è un allenatore molto preparato“.

“Gli azzurri sono una grandissima squadra. Vederli lì è un po’ strano. Arrivano da due secondi posti di fila. Saranno molto affamati. Occhio a sottovalutarli“.

Correa

“Non so se domani Correa sarà della partita, è da valutare, c’è ancora l’ultimo allenamento. L’argentino non sarà l’unico assente della partita. Marusic, Lulic, Jony e Cataldi hanno ancora qualche problema“.

“Siamo però soddisfatti di quello che abbiamo. Siamo in continuo contatto con il nostro ds, ci stiamo guardando in giro“.

Non è una partita come le altre

“Questa non è una partita come le altre. Dispiace che non sia di domenica, la gente lavora, i ragazzi hanno bisogno di tutto lo stadio che li incita in una gara complicata.

Vogliamo provare a fare molto bene, sappiamo che siamo nel momento giusto e che possiamo fare molto. Dobbiamo vincere per sfatare un tabù“.

Il Napoli di Gattuso

“Il Napoli con l’Inter ha fatto un’ottima gara, se l’è giocata fino alla fine, conosciamo la potenza dell’Inter. Il Napoli è stato sfortunato nei gol, sono stati infortuni individuali, hanno tanti ottimi calciatori, che possono farti male in qualsiasi momento. Dovremo fare attenzione“.