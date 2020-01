Genoa, chiesto Luperto per rinforzare la difesa. Secco “No” da parte del Napoli

Il Genoa ha chiesto Luperto al Napoli

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato affinchè possa dare a Gattuso una squadra che possa recuperare e scalare posizioni in classifica. Oltre alle situazioni in entrata, la società si sta muovendo molto per sbrigare le operazioni in uscita.

Luperto – Genoa

Secondo Gianluca Di Marzio, il Genoa avrebbe chiesto ai partenopei Sebastiano Luperto, impegnato nelle ultime partite causa l’infortunio di Maksimovic e di koulibaly.

Secca la risposta del Napoli che avrebbe rispedito al mittente la proposta, ritenendo al momento il difensore italiano incedibile.

