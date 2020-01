Gennaio da record, al 10 spesi già 33 milioni: mai così tanto negli ultimi dieci anni

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È un gennaio da record per il Napoli. Al 10 del mese, gli azzurri hanno già sistemato il centrocampo, con un doppio colpo che non fa sognare la piazza ma che quanto meno fa respirare. Servivano come il pane, Lobotka e Demme, e sono arrivati in fretta per mettere le pezze ad una stagione nerissima. Non è finita: il Napoli proseguirà prendendo Rrahmani per 12 milioni e probabilmente Amrabat.

Gennaio da record, si diceva: mai infatti De Laurentiis aveva speso tanto nella finestra invernale. I 18,5 milioni nel 2014 (Jorginho, Henrique e Ghoulam) e nel 2017 (Pavoletti) rappresentavano finora il massimo. Ora, al 10, siamo già a quota 33, tra i 13 di Demme e i 20 (più bonus) di Lobotka. Questo il prospetto:

2010: 3,7 milioni per Dossena

2011: 9,8 milioni per Victor Ruiz e Mascara

2012: 13,5 milioni per Vargas

2013: 4,2 milioni per Armero (comproprietà) e Rolando

2014: 18,5 milioni per Ghoulam, Henrique e Jorginho

2015: 12,5 milioni per Gabbiadini e Strinic

2016: 9,6 milioni per Grassi e Regini

2017: 18,5 milioni per Pavoletti

2018: 5,7 milioni per Vinicius Morais

2019: 0, nessun acquisto

2020: 33 milioni per Lobotka e Demme