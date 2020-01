Gattuso: “Mertens arriva a Napoli martedì sera. Meret? Non dobbiamo focalizzarci su un solo portiere”

Gattuso parla in conferenza stampa

Nella giornata odierna è andata in scena la conferenza stampa del tecnico azzurro, Gennaro Gattuso. Tante le domande rivolte al mister, altrettanti i temi trattati.

Mertens

Uno degli argomenti più interessanti è stato sicuramente quello in cui si è parlato di Dries Mertens. Il calciatore belga è ancora alle prese con un fastidio all’adduttore ed è ancora in Belgio a farsi massaggiare da un fisioterapista di fiducia.

“Dries arriva martedì sera. Ha seguito delle cure in Belgio e arriverà a Napoli solo la settimana prossima“.

Queste le parole di Gattuso sull’attaccante, successivamente invece si è soffermato sulla scelta del portiere. Commentando così:

Meret

“Meret ha commesso un errore, ma non è un problema. Domani scelgo chi giocare in porta e in difesa, ma siamo una squadra non c’è esclusione. Non bisogna fissarsi su chi giocare titolare“.

