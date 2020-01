Gattuso in conferenza: “Koulibaly non farà parte della partita. Non me la sento di rischiare”

Gattuso parla della situazione Koulibaly

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa prima della gara tra Lazio e Napoli che andrà in scena domani. Il tecnico calabrese si è soffermato su Koulibaly, commentando lo stato di forma del senegalese:

Out Koulibaly

“Ha lavorato tre giorni molto bene, abbiamo fatto una risonanza: c’è ancora edema e non me la sento di mettere giocatori in campo con il rischio che dopo stanno fuori 2-3 mesi. Mi piace tutelare i miei giocatori”.

