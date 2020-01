Gattuso: “Calciomercato? Ho la fortuna di avere Giuntoli. Stiamo lavorando per fare delle buone cose”

Gattuso in conferenza stampa parla del calciomercato

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il neo tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, è stato protagonista della conferenza pre partita tra Lazio e Napoli. Tanti i temi trattati, con l’argomento calciomercato più in voga.

Calciomercato

Alla domanda: “Quanto il Napoli sta ascoltando Gattuso?“, la risposta del tecnico è stata questa:

“Oggi bisogna scegliere un giocatore funzionale e se ha le caratteristiche per quel tipo di calcio che vogliamo giocare. Adesso ho la fortuna di avere delle persone come Giuntoli, per guardare quello che stiamo cercando. Possiamo fare delle buone cose“.

A voler evidenziare che gli azzurri e la società stanno seguendo il tecnico e come si voglia cercare di recuperare il gap che si è venuto a creare nelle settimane precedenti.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI