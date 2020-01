Demme, perché non c’è l’ufficialità? Svelato il motivo. Oggi conoscerà Gattuso e i compagni

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Diego Demme è un nuovo calciatore del Napoli, ma non ancora a livello ufficiale. Il centrocampista tedesco è ormai azzurro, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto alla Filmauro. Perché allora non è ancora ufficiale?

Rivela il Corriere dello Sport: ci sarebbero delle faccende burocratiche da ultimare, prima di ufficializzare il colpo in azzurro. Tutto okay, però. Oggi Demme è a Castel Volturno per conoscere Gattuso e i compagni, dopodiché tiferà per loro contro la Lazio dal divano.