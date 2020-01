Demme al Napoli, Pres. Mintzlaff: “Mi ha pregato di lasciarlo libero”. A Lipsia scoppia la bufera

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Diego Demme è prossimo a vestire la maglia del Napoli: si attende solo l’annuncio ufficiale del club azzurro.

La decisione del Lipsia di lasciar andare il suo capitano però ha fatto scoppiare una bufera. La sua partenza era del tutto inattesa: i media ed i tifosi biancorossi si chiedono come sia stato possibile lasciar andar via un giocatore così prezioso per la squadra. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che il Lipsia non ha saputo opporsi alla scelta di vita di Diego Demme.

“Diego è venuto da me e mi ha pregato di lasciarlo libero di fare un altro passo importante nella sua carriera” ha dichiarato il presidente esecutivo Oliver Mintzlaff che ingaggiò il giocatore nel 2014.