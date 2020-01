Chiariello: “Lotito si è impossessato della Lega, è il padrone! De Laurentiis solo contro tutti”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Grande momento per Claudio Lotito, non solo ha vinto un paio di trofei battendo la Juve, è virtualmente a 3 punti dal vertice della classifica, ha vinto anche la battaglia della Lega: la sua cordata ha eletto Dal Pino, un manager di certo livello. L’accordo con MediaPro diventa possibile, perché notoriamente la cordata di Lotito è quella favorevole a MediaPro.

In questa cordata c’è anche il Napoli, 12 squadre, contro ci sono Juve e Inter, le corazzate hanno perso la battaglia in Lega. Lotito ha fatto un percorso completamente diverso a quello di De Laurentiis, Lotito si è impossessato della Lega, ne è il padrone, De Laurentiis è solo contro tutti. Lotito è un gestore a largo raggio, De Laurentiis non riesce a gestire neanche i suoi ragazzi”.