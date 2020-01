Tre cessioni in vista per il Napoli! Tonelli verso la Samp, via anche Younes

Younes verso la Bundesliga, può partire anche Gaetano

L’edizione del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcune novità in casa Napoli in merito alle cessioni in vista per questa sessione di mercato. Sono tre i nomi dei calciatori pronti ad andar via. Lorenzo Tonelli potrebbe essere il primo a partire, il suo ritorno alla Sampdoria è molto vicino (CLICCA QUI per la notizia).

Gli altri due possibili addii in casa Napoli sembrano essere Gianluca Gaetano e Amin Younes. Il primo potrebbe andare in Serie B, la Cremonese sarebbe interessata al giovane azzurro, altra ipotesi è la permanenza in Serie A sponda SPAL. Infine per l’ala tedesca nel destino sembra esserci la Bundesliga, sul 34 azzurro ci sono Werder Brema e Colonia.